Inter-Torino passerà alla storia della Serie A come la prima partita diretta da una terna arbitrale completamente al femminile. In una giornata contraddistinta dalla festa scudetto dei nerazzurri, Maria Sole Ferrieri Caputi è stata protagonista in due decisioni: l'espulsione di Tameze dopo aver consultato il Var e il calcio di rigore successivamente traformato da Calhanoglu. Scelte che hanno scatenato la reazione dei tifosi granata e non solo, con alcuni elementi che si sono spinti decisamente oltre con insulti e ingiurie.