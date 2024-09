"La bandiera della Serie A, allora, la tengono alta in cinque: gli interisti Lautaro e Calhanoglu, appunto, l’atalantino Lookman con la sua tripletta in finale di Europa League in bella mostra e i due nuovi acquisti della Roma, l’ucraino Dovbyk (del quale France Football sbaglia il cognome) e il tedesco Hummels, che certo non hanno guadagnato la nomination per quanto fatto vedere da queste parti ma almeno arrivano ad arricchire tecnicamente il nostro campionato. E in corsa per il premio Yashin, al fianco di Gigio Donnarumma, ci sono il milanista Maignan e l’interista Yann Sommer, che ha difeso la porta meno battuta della scorsa Serie A. Certo, la copertina non può che essere di Lautaro Martinez. Non è un inedito: il Toro è alla terza nomination in carriera. Ma stavolta è un protagonista assoluto, perché ha abbinato la vittoria della Coppa America con l’Argentina allo scudetto con titolo di capocannoniere annesso".