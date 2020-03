Inter, il primo acquisto 2020-21? Ecco il nome: “Su di lui ad Appiano c’è un dossier”

L’Inter pensa ai rinforzi in vista della prossima stagione con un chiaro intento: aumentare l’esperienza internazionale al servizio di Antonio Conte. E c’è un nome che i nerazzurri seguono con grande attenzione in questo senso: Olivier Giroud. L’attaccante, campione del mondo con la Francia e in scadenza con il Chelsea, è nel mirino anche della Lazio, ma Marotta e Conte non hanno mai abbandonato il dossier sull’ex Arsenal. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Un campione del Mondo per l’Inter. Idea chiara, necessità ormai non più sommersa. Si può leggere la capacità di vittoria di un calciatore? Ha un’unità di misura? Probabilmente non certificata. Ma se un parametro c’è, non può che essere questo: chi ha assaporato certi piatti, avrà più facilità ad approcciarsi a un tre stelle Michelin. Ma la voglia di rinforzare la squadra con chi sa già cosa vuol dire stare ad alti livelli, è ormai certificata. Ecco perché ad Appiano non hanno mai abbandonato il dossier Olivier Giroud“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)