EDICOLA / TS: Inter-Juve, mercato per due. Sulla fascia Buchanan e in attacco…

In prima pagina si parla delle due rivali per lo scudetto e dei rinforzi di gennaio. E si parla anche delle rivali di Champions League delle italiane

TuttoSport parte dalle avversarie per commentare i sorteggi delle italiane in Champions League. "Morata, Lewa e Kane. Attenti a quei tre. Grandi bomber minacciano Inter , Napoli e Lazio. Atletico Madrid, Barcellona e Bayern contro le italiane negli ottavi di CL. Rennes per il Milan e il Feyenoord per la Roma negli spareggi di Europa League".

Spazio centrale al mercato: "Inter-Juve, mercato per due. Mosse scudetto, i colpi a gennaio possono raddoppiare. Inzaghi può avere Buchanan per coprire il buco sulla fascia destra. Allegri va convinto sull'occasione Phillips per il centrocampo. Ma non sono da escludere altri interventi: per i bianconeri vivo il sogno Colpani. I nerazzurri valutano se rinforzare l'attacco".