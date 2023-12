Sky – Inter-Atletico, partita del ‘battesimo’ e del destino per Lautaro

E si parla di partita del destino per l'attaccante nerazzurro perché, come ha ricordato Ausilio - ds interista - di recente, Lautaro stava per approdare all'Atletico Madrid."È uno dei colpi di cui vado più orgoglioso - ha spiegato - perché era già del club spagnolo e sono partito per l'Argentina sapendo di aver l'un per cento di possibilità di prenderlo. Mi ha dato una grossa mano Zanetti. Il ds del Racing era Milito, ma avevano un presidente tosto. Quella sera stessa contro l'Huragan, Lautaro fece una tripletta. Ci è costato qualcosa in più". Ma ne è valsa la pena. E la speranza è che agli ottavi di Champions contro l'Atletico, nella partita del destino, arrivi un'ennesima conferma.