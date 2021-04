Mercato, il Psg scarica Icardi: ecco il prezzo fissato

Al Psg non c'e' spazio per Mauro Icardi. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", l'ex capitano dell'Inter è in uscita

Al Psg non c'e' spazio per Mauro Icardi. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", l'ex capitano dell'Inter è in uscita. O almeno questo è il piano studiato da Leonardo e soci per reperire qualche milione da investire sui rinnovi di Neymar e Mbappè, anche in considerazione del fatto che a Parigi c'è grande fiducia in Moise Kean.

L'attaccante italiano viene preferito all'argentino e in pochi mesi ha conquistato crediti e spazio tanto da superare nelle gerarchie l'ex nerazzurro.

Entrambi, sia Icardi che Kean, sono stati spesso accostati alla Juventus e anche adesso, soprattutto per il 21enne azzurro, se ne parla con Pirlo che sarebbe felice di riaverlo in bianconero. La cessione di Icardi farebbe risparmiare al Psg i 10 milioni di ingaggio a stagione, assicurando anche un'entrata di almeno 40 milioni.