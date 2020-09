Cds: “Mercato, in quattro in bilico. Nainggolan, Inter rigida. E Conte ha un augurio”

Lavori in corso in casa Inter per quanto riguarda il mercato: sono infatti diverse le questioni da risolvere da qui al 5 di ottobre. Soprattutto a centrocampo, reparto in cui, si legge sul Corriere dello Sport, ci sono diversi nomi in bilico: “A centrocampo, a esempio, Joao Mario a parte, devono essere considerate in bilico le posizioni di almeno 4 elementi: Vecino, Nainggolan, Eriksen e Brozovic. Per l’uruguayano, che non tornerà a disposizione prima di un mese e mezzo dopo l’intervento al ginocchio, c’è una trattativa in corso con il Napoli. Mentre il Cagliari ha tutt’altro che abbandonato le speranze di riportare sull’Isola il Ninja.

L’Inter però finora è rimasta rigida: acquisto a titolo definitivo per 15 milioni, oppure prestito con obbligo di riscatto per una decina. Non ci sono fronti aperti o caldi, invece, per Eriksen e Brozovic. Il danese anche contro la Fiorentina ha confermato tutte le sue difficoltà a incastrarsi nell’impianto contiano. Il croato ha vissuto una delle sue serate abuliche, che, però, potrebbe essere il risultato di non sentirsi più al centro del progetto. L’Inter auspica che qualcosa si muova in questi giorni. E se lo augura anche Conte, che non ha abbandonato le speranze di riabbracciare Kantè“.