EDICOLA CDS – Merkel sì, tocca a noi. Conte, presto l’incontro con Gravina e Dal Pino

“Merkel sì, tocca a noi”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 7 maggio 2020. “La cancelliera dà il via alla Bundesliga, oggi vertice tra FIGC e scienziati. Il 15 i tedeschi tornano in campo. Il premier avoca la decisione sulla ripartenza della Serie A: presto l’incontro con Gravina e Dal Pino”, aggiunge poi il quotidiano romano che racconta la posizione dei calciatori: “Giocatori divisi tra necessità di ripartire e nuove paure. La posizione del sindacato resta favorevole al riavvio ma il malumore cresce anche in vista dei ritiri”.