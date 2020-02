CdS – Mertens non ha deciso il futuro: Napoli e Monaco ci provano. L’Inter non molla, ma…

Resta in bilico il futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, in scadenza il 30 giugno con il Napoli, non ha ancora deciso dove proseguire la sua carriera. De Laurentiis non si è ancora arreso: la proposta di un contratto per altri due anni a 4 milioni e 200 mila euro può aumentare con i bonus per una cifra totale di cinque milioni. Un ulteriore passo del presidente del club partenopeo, che vorrebbe trattenere il belga.

“Mertens è combattuto, non ha chiesto scadenze e non ha posto ultimatum, se ne sta – con il proprio management – ad ascoltare gli echi di un macrocosmo, il mercato, sempre vibrante” scrive il Corriere dello Sport. A tentare l’ex PSV sono i soldi del Monaco, che ha proposto cinque milioni alla firma oltre a un biennale da cinque milioni a stagione. Una soluzione intrigante anche dal punto di vista sportivo per arricchire la carriera con nuove soddisfazioni.

E in Italia se l’ipotesi Roma è praticamente svanita, l’Inter resta in corsa con un biennale da dieci milioni. Un’opportunità che però riporterebbe Mertens da avversario al San Paolo. Una sorta di conflitto interiore del belga, che non vorrebbe ‘contaminare’ la storia d’amore con il Napoli e la città. Non resta che attendere il verdetto finale.