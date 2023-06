Messaggero: “Frattesi, c’è anche la Roma: Tiago Pinto può inserire Bove nell’affare”

C'è anche la Roma sulle tracce di Davide Frattesi. E, come scrive Il Messaggero, il club giallorosso pensa di inserire Bove nella trattativa per abbassare il prezzo del classe '99: "Tiago Pinto sa di avere tra le mani un vero gioiellino che potrebbe far gola anche al Sassuolo, sempre alla ricerca di giovani talenti da crescere e poi rivendere a peso d’oro. Magari sfruttando il 30% della proprietà del cartellino di Davide e la carta Bove, la trattativa potrebbe andare in porto. Il nodo è la valutazione dell’azzurrino che Pinto fissa oltre 15 milioni. Stima plausibile considerando che Frattesi è valutato 40".