Skriniar, de Vrij e Bastoni, dalle Nazionali un messaggio a Conte: difesa a 4, si può

Protagonisti con le rispettive Nazionali, Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sono tornati ad Appiano Gentile per preparare i prossimi impegni con l’Inter. I tre, come scrive Tuttosport, dagli impegni internazionali hanno recapitato un messaggio significativo ad Antonio Conte:

“Sono tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali tutti e tre con dei voti alti in pagella, i difensori centrali dell’Inter. Bastoni, De Vrij, Skriniar: promossi e lodati per le prestazioni messe in campo. Sono stati protagonisti e pure in un ruolo un pelo diverso dal solito, visto che tutti e tre in nazionale, al contrario di quanto sono soliti fare all’Inter, giocano in un sistema difensivo a 4.

In un periodo in cui i nerazzurri qualche gol di troppo dietro continuano a prenderlo, chissà che le prove offerte dai centrali in Nazionale non siano state rivelatrici. La difesa a 4 potrebbe essere una soluzione, più a gara in corso, molto comoda per l’Inter, ora che ha visto che i suoi difensori non hanno nessun problema nel calarsi perfettamente nella parte“.