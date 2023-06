Messi, addio al Paris Saint-Germain. Galtier conferma: “Sarà la sua ultima partita”

Il fuoriclasse argentino lascerà la Francia dopo due stagioni: l'annuncio in conferenza stampa del tecnico del PSG

Lionel Messi lascerà il Paris Saint-Germain . Il fuoriclasse argentino disputerà contro il Clermont la sua ultima partita con la maglia dei parigini, dopo di che chiuderà la sua esperienza durata due stagioni con i campioni di Francia. Christophe Galtier, tecnico dei transalpini, lo ha annunciato in conferenza stampa: "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior calciatore di sempre, Leo Messi. Domani sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi. Spero che gli venga riservato il miglior tributo possibile. Molto è stato detto, ma ribadisco, non parlerò della sua stagione perchè ha dovuto adattarsi.

Quest'anno è stato un elemento chiave, è sempre stato disponibile, è sempre stato presente agli allenamenti. E nonostante le critiche non credo di aver giustificato tutto: quando hai 35 anni e c'è un Mondiale nel mezzo della stagione, e riesci comunque a segnare 21 gol e fare 22 assist... Si è sempre messo al servizio della squadra, sia come assistman che come realizzatore. Al termine della stagione è tempo di fare di una valutazione globale".