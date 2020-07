Messi via dal Barcellona nel 2021? I bookies ci credono: “L’opzione Inter è sempre più credibile”

Il presidente del Barcellona Bartomeu lo ha ribadito ieri: Messi non si muove. Ma intanto l’accordo per il rinnovo del contratto non c’è ancora e il club catalano rischia di perdere il fuoriclasse nel giugno del 2021 senza incassare un euro. Per questo, i bookmaker non ritengono campata in area l’ipotesi di una cessione nella prossima sessione di mercato e individuano le possibili nuove destinazioni. La più probabile, data a 7,50 su Sisal Matchpoint, porta al City di Guardiola, l’uomo che inventò Messi nelle vesti di falso nove e gli costruì attorno un Barcellona leggendario. Subito dopo c’è però l’Inter, che sta diventando un approdo sempre più credibile: basti pensare che in pochi giorni la quota per il trasferimento della Pulce in nerazzurro entro il prossimo 5 ottobre, come riferisce Agipronews, è scesa da 12 a 9.

(agipronews)