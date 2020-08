La decisione più difficile di Messi: rimanere o andare via. Il Clarìn: “Forse nemmeno lui…”

A 33 anni Lionel Messi deve prendere la decisione più difficile della sua vita: rimanere al Barcellona o andare via. Dopo la debacle del Barça in Champions, per l’argentino è tempo di riflessioni importanti. “Rimanere in un luogo dove non sai quello che succederà o andare da qualche parte che garantisca almeno una degna conclusione della tua favolosa carriera“, sottolinea il Clarìn. “Messi non è finito; questo Barcellona è finito. La direttiva è una Babele senza destino. Nessuno sa quale sarà il futuro del Barcellona. E a quel punto Messi deve decidere se vuole essere il fiore all’occhiello di una ricostruzione essenziale o dare i suoi ultimi anni a un’altra maglia, magari di un altro Paese. Cosa farà Messi è ancora sconosciuto. E forse nemmeno lui ha ben chiaro cosa fare in questa prospettiva desolante“, conclude il quotidiano argentino.

(Clarìn)