GdS – Barca, triste e stanco finale di stagione. Messi? Da valutare la voglia di restare

Anche La Gazzetta dello Sport racconta la debacle in Champions League del Barcellona che è stato sconfitto dal Bayern per 8 a 2. Un’eliminazione ai quarti amarissima per i blaugrana e ora si parla di rivoluzione in dirigenza e in squadra, soprattutto in Spagna. La rosea invece scrive: “Un tristissimo e stanco finale di stagione, sorpassato dal Real Madrid in campionato e sbriciolato ai quarti a Lisbona. Quique Setien è a fine scorsa, un ciclo è terminato. Si parla già di Xavi o Pochettino, ma dovrà essere valutata anche la voglia di Messi di rimanere”.

(Fonte: GdS)