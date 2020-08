Messi-Inter, Libero: “Colpo difficile da sostenere per i conti nerazzurri nonostante…”

Ormai il tormentone Messi-Inter impazza sempre più. Il campione argentino pare in rotta di collisione con l’attuale board del Barcellona anche se l’addio e l’interruzione di un rapporto che va ben oltre il semplice contratto appaiono difficili.

Secondo quanto riportato da Libero, l’arrivo di Messi all’Inter ha sempre i contorni di un sogno, anche se in Spagna parlano di cifre fino a 260 mln totali per lo stipendio dell’argentino in 4 stagioni: “Per Suning sarebbe un testimonial formidabile a livello globale e un regalo enorme per i 51 anni di Antonio Conte festeggiati ieri (con gli auguri anche della Juve), ma sarebbe un colpo difficile da sostenere per i conti nerazzurri nonostante sia in vista un allentamento del fair play finanziario”, il commento di Libero.