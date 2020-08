Messi all’Inter? Sylvinho risponde così: “Deciderà lui. A me piacerebbe vederlo…”

Sylvinho, ex allenatore del Lione ma anche vice di Roberto Mancini all’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Leo Messi e della situazione a Barcellona:

«Mi piacerebbe vedere Messi all’Inter? A me piace vedere Messi felice in campo che fa gol e batte record. Il resto lo deciderà lui».

BARCELLONA-NAPOLI – «Gattuso è preparato, sviluppa un gioco efficace di contropiede, con possesso palla verticale. Già al Milan aveva fatto un buon lavoro e il Napoli con lui è migliorato. Ma conosco bene Barcellona. In cinque anni da giocatore qui ho imparato che basta poco per passare da crisi a gloria. Il Barça resta forte con giocatori straordinari».

RITORNO IN PANCHINA – «Il contesto non è facile, ma mi preparo con calma per cogliere l’occasione giusta: un progetto concreto e serio. Ho avuto grandi maestri, da Arsene Wenger a Pep Guardiola fino a Mancini cui ho fatto da vice all’Inter. Parlo cinque lingue, potrei lavorare in Spagna, Portogallo, Inghilterra e anche in Italia. In fondo il patentino l’ho preso a Coverciano. Non avrei nessun problema ad ambientarmi».