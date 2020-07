CorSera – Messi, tanti i legami con Milano. Futuro all’Inter? Dipenderà anche dall’amico Lautaro

Il padre di Messi, come rivelato da Radio Rai, ha chiesto al Comune di Milano la residenza; il papà del fuoriclasse del Barcellona ha preso casa a Milano in via Joe Colombo, a pochi passi dalla sede dell’Inter. La notizia ha subito creato scompiglio tra i tifosi nerazzurri che sognano di poter vedere l’argentino a San Siro.

“La dirigenza interista ha smentito la possibilità di intavolare una trattativa con il sei volte Pallone d’oro nonostante le agevolazioni del Decreto Crescita. Messi in Catalogna guadagna, fra parte fissa e bonus circa, 50 milioni di euro annui. Di certo Lionel ricorre nei discorsi nerazzurri da mesi. Di certo tanti sono i legami fra Messi e Milano, la città che lo affascina per la moda e le sfilate. In agosto arriverà a Milano il papà Jorge. Per lo sbarco anche del figlio, si dovrà capire se ci sarà margine fra le pieghe dei colloqui mai del tutto interrotti fra nerazzurri e catalani per Lautaro“, si legge sul Corriere della Sera.