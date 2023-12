Messi: “Non so se ci sarò ai Mondiali del 2026. Andrò avanti fino a quando…”

Finché sentirò di stare bene e di poter continuare a dare il mio contributo, lo farò. Oggi penso solo ad arrivare alla Copa America, a giocare, a lottare di nuovo e a cercare di diventare campioni, poi il tempo dirà se ci sarò o meno". E conclude: "Arriverò (alla Coppa del Mondo) con un'età che normalmente non è sufficiente per giocare. Per questo ha detto che non credo che sarò ai prossimi Mondiali. Non penso alla Coppa del Mondo, ma non dico al 100% che non ci sarò, anche se sarebbe normale. Forse faremo bene in Copa America e tutto si risolverà per me".