Mundo Deportivo: “Messi via dal Barça solo se cacciato. Neymar? Da Doha assicurano che…”

Hanno fatto parecchio scalpore, com’è giusto che sia, le recenti dichiarazioni di Neymar, che ha affermato di voler giocare di nuovo con Lionel Messi, il prossimo anno. Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, ha fatto il punto su Twitter del futuro dell’argentino, soprattutto dopo l’uscita del brasiliano: “Lionel Messi non ha intenzione di lasciare il Barça al momento. Non valuta le presunte offerte di alcun club. Non si muoverà finché non saprà chi sarà il nuovo presidente del Barça, il suo progetto sportivo e cosa gli offre a livello contrattuale. Lionel Messi non lascerà il Barça a meno che non venga “cacciato”.

Da Parigi e Doha mi hanno assicurato che una cosa è quello che dice Neymar. un’altra è la posizione del club, a cominciare dal suo direttore tecnico Leonardo de Araujo, che, al momento, non ha nemmeno pensato alla possibilità di ingaggiare Leo. Neymar ha detto che voleva giocare la prossima stagione con Lionel Messi nelle dichiarazioni a ESPN Argentina, ma non ha detto dove, né ha fornito ulteriori indizi. Anche Leo vorrebbe giocare al fianco del suo amico ‘Ney’ come ha più volte affermato e ha cercato di farlo diventare realtà al Barça. Ma niente di più“, ha concluso.