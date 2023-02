Inter, la miglior stagione di Lautaro: nuovo leader nell’ultimo derby di Skriniar

È Lautaro Martinez l'uomo copertina del derby di ieri sera vinto dall'Inter: l'attaccante argentino, promosso capitano, ha deciso la sfida contro il Milan con il settimo gol di questo 2023, il settimo contro i cugini rossoneri. Così scrive Libero: "Come è vario questo derby delle mille sfaccettature. È strano quello di Milan Skriniar, alla sua ultima dignitosa stracittadina, stavolta senza la fascia di capitano. Malinconico quello di Leao, inizialmente infagottato nel piumino in panchina. Impalpabile quello di Theo Hernandez e Giroud, eroi stanchi. Picaresco quello di Barellik. Pieno di brividi quello di Cirian Tatarusanu, 36enne portiere di Bucarest sulle cui spalle sono state riversate tutte le colpe dell'orrido gennaio milanista. Ed è furente il derby di Lautaro Martinez, campione del mondo".

"Settimo gol in una stracittadina per lui, prima di un'altra palla-gol giocata nella ripresa. A 25 anni, il ragazzo della Pampa nato sotto il segno della Vergine e titolare fisso dell'Albiceleste iridata con cui ha segnato 21 reti in 46 partite, sta giocando il suo miglior campionato da quando è arrivato ad Appiano Gentile, nell'anno di grazia 218. Anche in nerazzurro i numeri sono dalla sua parte: 156 le presenze e 70 i gol. Milano è il suo presente e, forse, il suo futuro remoto. Qui vive con la modella argentina Agustina Gandolfo ed è papà della piccola Nina, di 1 anno. La Milano interista è tutta sua, ora, e la metà del cielo nerazzurro ha trovato il nuovo immarcescibile, irascibile e carissimo leader: Lautaro Martinez, da Bahia Blanca. Ha il Dna Inter e, di professione, fa il bomber".