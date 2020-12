Mihajlovic: “Perso meritatamente, ma anche l’Inter non ha fatto nulla di che. In difficoltà per…”

Le parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dopo la sconfitta del Bologna a San Siro: “Difesa a tre? Non è tanto la difesa a tre, non c’è nessun modulo che ti fa vincere. L’importante è l’atteggiamento. Ho cambiato modulo perché non ho giocatori offensivi, ne ho solo uno (Vignato). Mettendo Vignato dall’inizio non avrei avuto neanche un cambio offensivo. Non perché volessi attendere. Siamo stati poco aggressivi rispetto a quello che siamo. Forse i giocatori pensavano che fosse più giusto stare bassi e difendere. Ma noi non sappiamo giocare così. Abbiamo perso meritatamente, ma anche l’Inter non ha fatto niente di che. Quel gol alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe, i ragazzi nello spogliatoio erano un po’ abbattuti. Coraggio? Non siamo stati aggressivi come siamo abituati. Devo parlare con loro, i moduli non contano nulla. Al di là del modulo dobbiamo cercare di fare pressing offensivo invece nel primo tempo non lo abbiamo fatto. Medel e Hikey? Hikey era in difficoltà con Hakimi e ho dovuto cambiarlo. Medel veniva da un infortunio. Su 5 cambi 3 erano ragazzi della Primavera. Se vuoi cambiare la partita devi mettere giocatori di esperienza. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto”.

(Inter TV)