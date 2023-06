Mijatovic: “L’Inter deve fare la partita della vita, merita rispetto”

Ai microfoni di Sky Sport, Pedrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha fatto alcune considerazioni sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter

"Arrivare a giocare una finale non è facile, l'Inter ha fatto bene e ora ha una grande opportunità. Devono fare la partita della vita. Il City è favorito, ma tutto può succedere. Il centrocampo in queste partite è quasi sempre decisivo. Le squadre hanno grandi attaccanti, ma il centrocampo sarà importante. A me è sempre piaciuto giocare da favorito, se stai bene fisicamente è un vantaggio. L'Inter oggi gioca da sfavorito, ma merita rispetto".