Informazioni su AC Milan Fondata nel 1899 a Milano, in Italia, AC Milan è uno dei marchi più iconici e storici nello sport globale. Nei suoi 125 anni di storia, i successi sul campo di AC Milan sono stati segnati da 7 titoli di Champions League (2° nella classifica europea del calcio), 19 titoli di Serie A, 5 Supercoppe UEFA (record condiviso) e un Mondiale FIFA. Il Club attualmente gioca le partite casalinghe allo Stadio San Siro di Milano e sta sviluppando un nuovo stadio da 70.000 posti che sarà uno dei complessi sportivi e di intrattenimento moderni più all’avanguardia a livello mondiale. Con i suoi successi sportivi e l'iconica maglia a strisce rosse e nere, AC Milan è tra i marchi sportivi più riconosciuti al mondo, con oltre 550 milioni di tifosi a livello globale. Nell'agosto 2022, RedBird Capital Partners, una società di private equity con sede a New York fondata e guidata da Gerry Cardinale, è divenuta proprietaria di controllo del Club. Come parte di tale acquisizione, RedBird ha portato il suo partner di lunga data, i New York Yankees, in qualità di investitore di minoranza. AC Milan ha uffici a Milano, Dubai e Shangai.