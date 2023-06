Milan, accordo vicino per Tonali al Newcastle. Offerta da 70 milioni di euro

Il club inglese ha raggiunto un accordo per l'acquisto del centrocampista dopo le trattative di oggi

Il Newcastle United è vicino a un accordo con l'AC Milan per ingaggiare il nazionale italiano Sandro Tonali per un compenso di circa 70 milioni di euro. Fatte salve le trattative finali, il club della Premier League avrebbe raggiunto il suo obiettivo principale per rafforzare il centrocampo dell'allenatore Eddie Howe.