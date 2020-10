Le rivali – Milan, Donnarumma: “Inter grande squadra, ma il gap si è ridotto. Sono ottimista”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal derby contro l’Inter, Gianluigi Donnarumma si è detto convinto delle possibilità di vittoria del Milan di Stefano Pioli:

“Il gap si è ridotto, il mister sta facendo grandi cose, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo. Sono un grande squadra con un grande allenatore e hanno tutto per fare bene. Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato, sono ottimista e penso che possiamo fare una grande partita. Tutti volevamo che ci fosse Ibra in questa partita, è molto carico. Fare bene il derby ci darebbe tanta forza per fare bene in campionato. Siamo un gruppo giovane, possiamo crescere, sono molto ottimista“.

(Fonte: Sky Sport)