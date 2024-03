La data e l'ora sono ancora da confermare (si giocherà nel weekend del 20-21 aprile) e in attesa di comunicazioni ufficiali, prende il via la vendita dei biglietti del settore ospiti.

MILANO – Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni: ci sono partite che possono regalare momenti indimenticabili ed emozioni profonde. Il derby di Milano è tutto questo e anche molto di più: è una storia centenaria di campioni, di vittorie e di interismo. Si giocherà in casa del Milan: per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.