I tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento ad Appiano Gentile il giorno prima rispetto al derby per far sentire il loro calore agli uomini di Inzaghi

La settimana che precede il derby tra Milan e Inter procede lenta e inesorabile. L'attesa è grande per i nerazzurri che, battendo i rossoneri lunedì 22 marzo (20.45) potrebbero scrivere la storia cucendo sulle maglie la seconda, tanto inseguita, stella sul petto. È un momento importantissimo per gli uomini di Inzaghi e i tifosi della Curva Nord vogliono far sentir loro tutto il calore possibile.

Per questo si sono dati appuntamento alla Pinetina per "sostenere i ragazzi e accompagnarli a riscrivere la storia insieme". L'appuntamento è fissato per domenica 21, alle 16, fuori dai cancelli del Centro Sportivo Suning in memoria di A. Moratti. Nello stesso giorno, alle 15, il mister, Simone Inzaghi, terrà la sua tradizionale conferenza stampa della vigilia.