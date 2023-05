Milan-Inter, Leao in vista del derby di Champions: “Torno presto”

All'indomani dell'infortunio contro la Lazio, Rafael Leao ha voluto rassicurare i tifosi del Milan in vista del derby d'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, in programma martedì.

Il portoghese ha pubblicato una foto nelle stories del suo profilo Instagram che lo ritrae in mezzo al campo. "We go" ha scritto Leao, il suo classico slogan, aggiungendo poi "Again soon" ovvero "Torno presto".