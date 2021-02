Milan-Inter, pagelle TS. Handanovic il migliore. Conte, 8: “Passo da scudetto”

I voti del quotidiano torinese ad Handanovic e Conte. Sul portiere: "Santifica il derby, nonché la presenza numero 501 in campionato, con tre miracolosi interventi a inizio ripresa"

Non è né Lautaro Martinez né Romelu Lukaku il migliore in campo di Milan-Inter secondo Tuttosport. Il quotidiano ha infatti premiato Samir Handanovic per i tre interventi miracolosi di inizio secondo tempo: "8. Quest’anno sembra divertirsi a stare sull’ottovolante tra pastrocchi orribili e parate miracolose. Santifica il derby, nonché la presenza numero 501 in campionato, con tre miracolosi interventi a inizio ripresa su Ibra (due volte) e Tonali: non bisogna essere laureati al Supercorso di Coverciano per capire che, se lì il Milan avesse pareggiato, il derby avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa. Chiude un pomeriggio da raccontare ai nipotini negando a Rebic il gol della bandiera".