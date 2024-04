Milan-Inter, in tribuna a San Siro spunta Noel Gallagher

Non è stato molto simpatico con gli interisti il noto tifoso del City in passato ed è in tribuna a vedere il derby

È arrivato dall'Inghilterra per gustarsi il derby. Noah Gallagher, che non si era proprio attirato la simpatia degli interisti nel 2023, è presente a San Siro per vedere Milan-Inter. Prima che il caso assegnasse al suo Manchester City, la squadra per la quale tifa, l'Inter nella finale della scorsa Champions aveva detto: «Se devo scegliere, proprio perché non sono molto bravi, direi Inter».