Finisce 2-0 la sfida tra Milan e Lazio, match valevole per la sesta giornata di Serie A: i rossoneri si impongono grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Pulisic e da Okafor, conquistano i 3 punti e si portano da soli in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Inter (impegnata tra poco sul campo della Salernitana).