Milan-Lazio, Marelli: “Gol Bennacer irregolare, ma il VAR non poteva intervenire”

Da annullare il gol che ha sbloccato il match vinto poi dai rossoneri per 2-0: l'esperto arbitrale spiega perché il VAR non è intervenuto

Ha vinto il Milan nel primo anticipo del sabato di Serie A. I rossoneri hanno avuto la meglio sulla Lazio di Maurizio Sarri per 2-0 in un match ad onor del vero quasi senza storia, ma viziato da un gol irregolare assegnato ai rossoneri. Lo ha chiarito Luca Marelli nel post partita di DAZN nel corso del consueto focus sulla moviola:

"La rete dell'1-0 del Milan nasce da un'irregolarità. Giroud al momento della rimessa in gioco del pallone da parte di Provedel, si trova con il piede sulla linea dell'area di rigore, che fa parte dell'area. Il Var, però, non può intervenire perché la Lazio prende prima palla e l'azione rossonera che porta al gol di Bennacer inizia dopo, quando la squadra di Sarri perde il pallone. Questa rete poteva essere annullata solo ed esclusivamente dall'assistente se si fosse accorto che al momento della rimessa in gioco il piede di Giroud è sulla linea".