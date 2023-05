Milan, niente allenamento per Leao. Sky: “Solo terapie: resta a rischio per l’Inter”

La presenza di Rafael Leao contro l'Inter mercoledì è molto a rischio. A riportarlo è Sky Sport che informa come il portoghese questa mattina non si è allenato con il resto della squadra, a due giorni dalla sfida contro i nerazzurri.

"Nella giornata di lunedì il Milan è tornato in campo a Milanello per preparare la partita di mercoledì contro l’Inter. Leao ha svolto solamente terapie: era già programmato che il portoghese non sarebbe sceso in campo con il resto del gruppo, quindi non è una cattiva notizia", spiega Sky Sport. Domani sarà la giornata decisiva per capire se Leao parteciperà all'allenamento di rifinitura o sarà costretto al forfait.