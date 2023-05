Inter, Sabatini: “Inzaghi può scegliere 3 centrocampisti e 2 attaccanti che…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: "Riflettevo sulle scelte: Inzaghi può scegliere 3 centrocampisti su 4 e tutti giocherebbero titolari in qualsiasi altra semifinalista. Può scegliere 2 attaccanti su 3 e tutti giocherebbero nelle altre squadre: eviterei di mettere Correa per non sciupare la media, almeno quest'anno".