Milan, Massara: “Ibrahimovic a Sanremo? Non ci turba. Possiamo gestirlo”

Le parole del dirigente rossonero ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League con la Stella Rossa

Il Milan non sta di certo attraversando un momento positivo. I rossoneri, dopo le sconfitte in campionato con Spezia e Inter, si giocano il passaggio del turno in Europa League contro la Stella Rossa di Stankovic. Del momento e dell'impegno di stasera ha parlato Massara ai microfoni di Sky: "Dobbiamo cercare di riprendere il cammino virtuoso, dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo, non siamo preoccupati come viene descritto, siamo sicuri che questa squadra potrà continuare a fare molto bene da qui a fine campionato. Il gioco è stato meno brillante ma la squadra ha cercato di giocare, anche nella sconfitta contro l'Inter c'è stata voglia di lottare. L'entusiasmo non è mai mancato, i punti e i risultati lo alimentano, ci auguriamo che già da stasera torni l'umore positivo".