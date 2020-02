Gds – Milan, ottimismo per Ibrahimovic. E anche Pioli fiuta l’idea del cambio modulo

Cresce l’ottimismo in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic dovrebbe giocare il derby contro l’Inter. Queste le ultime da La Gazzetta dello Sport: “A basarsi sulle indiscrezioni in arrivo da Milanello, esperienza insegna che è consigliabile lasciare nell’aria un piccolo dubbio. Che tutto lascia presagire sarà sciolto oggi, quando arriverà la certezza sulla presenza di Zlatan. Il piccolo, anzi piccolissimo dubbio è legato all’altrettanto piccola parte di lavoro col gruppo saltata ieri dallo svedese. L’ultima, ovvero la partitella, quando Z si è messo in disparte. Il resto è stato tutto con i compagni: riscaldamento, parte tecnica e parte tattica. Rispetto alle due giornate precedenti, quando era uscito sul campo ma si era allenato interamente da solo, è un evidente miglioramento che fa impennare l’asticella dell’ottimismo. L’influenza è ormai alle spalle ed evidentemente il polpaccio inguaiato sta dando buone risposte”.

Il tecnico rossonero, inoltre, starebbe pensando ad un cambio di modulo, proprio come Antonio Conte: “Per una fetta di allenamento Pioli ha sperimentato il 4-2-3-1, ovvero 4-4-1-1 in fase di non possesso, dove il trio di trequartisti è formato da Castillejo e Bonaventura ai lati e Calhanoglu al centro, con il turco incaricato di occuparsi in prima battuta di Brozovic. Ovvero di provare a spegnere sul nascere le idee avversarie. Una necessità che affonda le radici nel derby di andata – quando il croato fece molto male al Diavolo – e probabilmente anche nello studio delle partite interiste lungo la stagione, che hanno evidenziato alcuni punti deboli nello scacchiere di Conte quando si adottano marcature di un certo tipo. Al momento è un’idea, una prova tattica alternata al consueto 4-4-2, con la coppia Ibra-Leao e Calhanoglu e Castillejo larghi in fascia. Oggi sapremo se l’idea potrà diventare realtà”.