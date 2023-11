EDICOLA / CdS: Milan quasi fuori dalla CL. Inter, Arna col Benfica. C’è Nandez

"Un pianto". Il titolo principale del Corriere dello Sport si riferisce alla sconfitta del Milan per tre a uno contro il Borussia Dortmund. "Champions: i rossoneri crollano a San Siro e sono quasi fuori. La squadra milanista a picco, ora è ultima. Giroud stecca, colpo Borussia", si legge. Nella stessa serata invece si è qualificata agli ottavi la Lazio con un Super Ciro "Due gol al Celtic". Spazio in basso anche all'Inter .

La squadra di Inzaghi affronterà in questo turno il Benfica. Inzaghi ha già conquistato con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi. Contro i portoghesi diversi cambi nella formazione titolare: "Inter, Arna col Benfica e Nandez in arrivo".