Conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta per Stefano Pioli. Tra i vari temi toccati dal tecnico del Milan anche i rigori concessi ai rossoneri (ben 12) in questa prima parte di stagione, sui quali ha “ironizzato” anche Gasperini: “I rigori a favore? Giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso in area, è per questo che prendiamo tanti rigori e tanti pali. Ho grande rispetto per gli arbitri, stanno facendo il massimo“.