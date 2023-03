Milan, Pioli: “Spezia-Inter? Non l’ho vista. Pensiamo solo a vincere domani”

Le parole del tecnico in conferenza stampa: "L'obiettivo di arrivare nelle prime 4 non è secondario a niente, è prioritario"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato così della sconfitta dell'Inter sul campo dello Spezia: "Onestamente non ho visto Spezia-Inter, poi ho visto il gol di Maldini. Non faccio nessun commento. Pensiamo solo a vincere in campionato, la sconfitta di Firenze non ci ha fatto trovare continuità. Champions o quarto posto? Stiamo parlando della Coppa e prima dei quarti ci mancano un mese e 4 partita di campionato.

Non ci stiamo pensando, soprattutto per quello che ho visto nei miei giocatori in questi giorni. Il campionato italiano ha allenatori che preparano come contrapporsi all'avversario nel modo più attento, ci saranno difficoltà. L'obiettivo di arrivare nelle prime 4 non è secondario a niente, è prioritario. Dobbiamo pensare solo a fare tanti punti e giocare bene. Dobbiamo portarci da questo bel passaggio del turno tanta positività da mettere in campo domani".