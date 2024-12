Al termine di Milan-Roma, dagli studi di Dazn Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola. In particolare il contatto in area di rigore tra Pisilli e Reijnders: "Non è un episodio chiaro in un senso e nell'altro. Al momento del controllo orientato di Reijnders c'è una distanza di circa 1,20-1,30. Il movimento di Pisilli è orizzontale non verso Reijnders, invece è quest'ultimo che si muove verso Pisilli".

"Se non ci fosse stato il movimento di Reijnders verso Pisilli, il contatto non ci sarebbe stato. Dal mio punto di vista questo è un rigore che non deve essere assegnato, proprio perché non c'è stato un movimento di Pisilli verso Reijnders, motivo per cui non c'è infrazione da parte del centrocampista giallorosso. Se Fabbri avesse fischiato il calcio di rigore, il Var non sarebbe intervenuto perché si sarebbe trattato di un episodio da campo".