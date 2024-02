Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha risposto così alla domanda in merito alla concorrenza del Milan in ottica scudetto

Intervenuto a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha risposto così alla domanda in merito alla concorrenza del Milan in ottica scudetto: "So cosa pensano all'interno dell'ambiente, credono di fare un filotto di partite importanti. Ora arrivano le coppe e capiremo tanto: recupereranno giocatori nel reparto difensivo e giocheranno col Rennes che è una buona squadra. Vedremo che scelte farà Pioli".