Milan, Tomori espulso contro la Roma: salterà il derby con l’Inter

Due interventi su Belotti, uno per tempo, hanno portato all'espulsione di Tomori in Roma-Milan di questa sera. Il difensore rossonero ha lasciato il campo su decisione dell'arbitro Rapuano nel corso della ripresa all'Olimpico, con il risultato fermo sul 2-0 per la squadra di Pioli.

La notizia in qualche modo riguarda anche l'Inter di Simone Inzaghi. Il motivo? Tomori dovrà scontare una giornata di squalifica per il rosso rimediato stasera e la gara in questione sarà proprio il derby con i nerazzurri in programma al rientro dalla sosta, nella prossima giornata di campionato.