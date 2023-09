Mourinho: “Lukaku non è pronto, non si è allenato. Ma può aiutarci. Lui vuole…”

A margine della gara col Milan, Mourinho a Dazn ha parlato dell'arrivo di Lukakue della sua prima panchina. Il tecnico della Roma ha spiegato che il giocatore non è ancora pronto per giocare titolare. «Non si è mai allenato con la squadra o con il pallone. E, anche se non arriva in condizione pessima, non può essere pronto perché non si è allenato né con noi né con il Chelsea, ma può darci una mano».