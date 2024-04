I ricami del logo e della scritta bilanciano cromaticamente la poltroncina Ginger e ne esaltano la personalità, in un’edizione limitata firmata anche da Inter che sarà visibile durante tutto il Fuorisalone 2024 presso lo showroom del brand Unopiù di via Pontaccio 9. Lo store, posizionato all’interno del Design District di Brera, aprirà le porte per un evento esclusivo dedicato alla celebrazione della collaborazione, in programma per venerdì 19 aprile dalle 18.30. Il prodotto è disponibile per l’acquisto dal 16 aprile tramite e-commerce e negozi Unopiù, e presso i canali ufficiali di vendita di Inter. La collaborazione con Unopiù, che dalla fondazione nel 1978 è un punto di riferimento internazionale per il design di arredi e accessori per esterni, conferma nuovamente il percorso di crescita del brand nerazzurro nei settori del lifestyle ed entertainment.