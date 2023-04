Gds – Milano s’è ripresa l’Europa. L’Inter e le amnesie in campionato. Il club ha…

Stefano Barigelli commenta il passaggio del turno dell'Inter in Champions dove in semifinale incontrerà il Milan

Gianni Pampinella Redattore

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli commenta il passaggio del turno dell'Inter in Champions dove in semifinale incontrerà il Milan.

"Milano s’è ripresa l’Europa. In una stagione pazza come questa, condizionata da un Mondiale celebrato a novembre e dicembre, il derby in semifinale tra Milan e Inter, vent’anni dopo, è un risultato che rimette le cose a posto tra il calcio e la sua storia. Milan e Inter tra le quattro grandi d’Europa è una buona notizia, anche per chi italiano non è. Nella profonda e turbinosa trasformazione che sta vivendo, il calcio, per restare il grande romanzo popolare che è sempre stato, deve sì aggiungere nuovi protagonisti, ma non può permettersi di perdere troppo a lungo quelli che hanno scritto capitoli memorabili. La semifinale è stata conquistata con merito. Fortemente voluta, da due club, da due tecnici, da due squadre che stanno ancora in mezzo alle tempeste di un campionato che poteva affondare entrambe".

I grandi risultati sono sempre collettivi, ma non tutti partecipano con la medesima quota al successo. Credo che nella cavalcata europea del Milan ci sia moltissimo di Pioli. Così come credo che in quella dell’Inter il peso del club sia stato determinante. L’Inter ha una rosa superiore a quella del Milan, ma solo in Champions si è espressa al livello dei costi e delle aspettative. Inzaghi gioca meglio le partite che somigliano a finali, quelle in cui non c’è bisogno di mettere pressione ai giocatori, perché ci pensa già l’avversario. Se hai davanti il Barcellona non servono altre motivazioni".

"Servono con l’Empoli e il Monza, invece. Si spiegano così le tante, periodiche amnesie nerazzurre in campionato, dopo magari eccellenti sfide in Champions. Undici sconfitte sono un’enormità, se non hanno travolto l’Inter è perché il club ha retto, ha sostenuto Inzaghi, aiutandolo nella faticosa gestione dei giocatori, diversi dei quali già sanno che tra poche settimane lasceranno Appiano".

"Per questo il derby con vista su Istanbul riempirà di senso una stagione che sembrava, per entrambe, non averne. Vale anche per chi la finale la vedrà a casa. Milan e Inter hanno collezionato già abbastanza errori, non commettano l’ultimo, imperdonabile: vivere la semifinale come un doppio giorno del giudizio. Sono tutte e due le sorprese autentiche di questa Champions, arriverà fino in fondo chi vivrà con più leggerezza le settimane davanti. E magari con quella leggerezza chi andrà in finale potrà regalarsi la sorpresa più grande".

(Gazzetta dello Sport)