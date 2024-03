Sono cresciuti insieme nel quartiere Isola di Milano, tutti con precedenti vari, e dopo aver trascorso la serata al bar e a fare scommesse, si mettevano "in pista" per svaligiare ristoranti e negozi. Questa la "carta di identità" della banda di milanesi arrestata dalla Polizia di Stato, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Milano Chiara Valori. Tra i ristoranti colpiti dai sette arrestati, anche quello dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, nel settembre 2023.

Quella notte quattro dei sette componenti della banda hanno divelto la porta di accesso del "Coraje", nel cuore di Brera, e sono riusciti a rubare circa mille euro di fondo cassa. Il Corriere della Sera racconta nei dettagli la dinamica del furto: "La notte del 18 settembre 2023. Le 3 in punto di notte. Due persone, un 53enne e un uomo rimasto sconosciuto, arrivano in via Formentini nel cuore di Brera, uno in bici e l'altro in monopattino. Le immagini delle telecamere riprendono il 53enne appoggiarsi al portoncino in legno del palazzo. È inspiegabilmente aperto. L'uomo aspetta l'arrivo di altre persone insieme alle quali forza il cancello di ferro che si trova oltre il portone. Nelle riprese si vede un 58enne che insieme al 53enne entra alla ricerca della porta d'ingresso secondaria del ristorante. Quando la trovano escono per chiamare gli altri complici, un 58enne e un 56enne che con due grossi cacciaviti forzano la serratura". I malviventi sono stati riconosciuti ed arrestati grazie alle telecamere dell'area C e alla targa del furgoncino utilizzato per i colpi.