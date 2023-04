Inzaghi: “Che serata, in semifinale ce la giochiamo alla grande. Le voci? So chi parla…”

E' festa grande nel mondo Inter che, in una splendida notte, batte ancora il Benfica a San Siro (3-1) e torna fra le prime quattro d'Europa

E' festa grande nel mondo Inter che, in una splendida notte, batte ancora il Benfica a San Siro (3-1) e torna fra le prime quattro d'Europa dopo 13 anni. E in semifinale sarà derby contro il Milan. Simone Inzaghi non può che sentirsi in paradiso dopo la vittoria contro la squadra portoghese:

"Serata importante per tutta l'Inter. Nel doppio confronto abbiamo meritato contro una squadra forte come il Benfica. La semifinale era un sogno, ora ci siamo e ce la giocheremo alla grande. Sono felice per i ragazzi, perché sappiamo il cammino che abbiamo dovuto fare fin dai gironi. Siamo stati sempre uniti, squadra e tifosi. Viviamo per queste serate".

"Le voci sul futuro? Non è un problema, so da dove vengono le critiche e chi parla. Sono da tanti anni in questo mondo, sono concentrato su squadra e lavoro per far vivere alla nostra gente serate così. Un grandissimo primo tempo, nel secondo sapevamo che il Benfica avrebbe accelerato, ma abbiamo coperto il campo molto bene. Attaccante preferito? Il mio obiettivo è averli tutti a disposizione, quasi mai avuti. Ora stanno bene. Questo calendario per noi è diventato proibitivo, ho il dovere di gestire tutti.

(Fonte: Prime)