Milito nella Hall of Fame: “Un grandissimo onore, ringrazio i tifosi. Forza Inter sempre!”

Principe, ma anche re. Diego Milito ha scandito i battiti più belli della cavalcata trionfale del 2009/2010. Triplete, come i tre trofei. Trenta gol in quell’anno straordinario, quattro dei quali hanno deciso la finale di Coppa Italia, lo Scudetto all’ultima giornata, la Champions League con la doppietta al Bayern Monaco. Diego entra a far parte della Hall of Fame dell’Inter dopo due mostri sacri della storia nerazzurra: Ronaldo e Giuseppe Meazza. Un tridente che abbraccia tutta la storia nerazzurra e fa venire i brividi. Milito, all’Inter dal 2009 al 2014, ha disputato 171 partite segnando 75 reti.

“Ringrazio di cuore i tifosi nerazzurri. È un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell’Inter. Non finirò mai di ringraziare i tifosi nerazzurri per l’incredibile affetto che ancora oggi continuano a dimostrarmi. Forza Inter Sempre!”, il messaggio di Milito dalla sua casa di Buenos Aires.

(Inter.it)