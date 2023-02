Chi si rivede: Milito ospite ad Appiano. Intervista a Lautaro e chiacchierata con Inzaghi

Gradita visita ieri nel centro d'allenamento dell'Inter di Appiano Gentile. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ospite dei nerazzurri c'era Diego Milito, ex attaccante interista ed eroe del Triplete del 2010. Si legge:

"Ieri il Principe, storico eroe del Triplete, ha fatto visita alla Pinetina. Ha realizzato un’intervista per Amazon Prima con il Toro, di cui era stato dirigente ai tempi del Racing Avellaneda e che ha contribuito a spingere in nerazzurro. Poi, ha salutato e abbracciato tutti, compreso un vecchio amico come Zanetti. C’è scappata anche una chiacchierata con Inzaghi, d’altronde tra attaccanti ci si intende...".